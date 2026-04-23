ಪ್ರೀತಿ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಿತ್ಯಾ; ಒಂದಾಗ್ತಾರಾ ನಿಧಿ- ಕರ್ಣ?

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಸಹೋದರಿ ನಿತ್ಯಾ, ನಿಧಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕರ್ಣನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳೆ. ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯ ರಮೇಶ ಹಾಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರ ಸಂಜಯ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆಯೇ, ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಿಧಿ ಮದುವೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಧಿ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ,ಈಗ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ತಂಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆದ ನಿತ್ಯಾ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಒಡಲ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಕರ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆಗಾಗಿ ನಿಧಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಾಳಾ.? ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೈ ತಪ್ಪಾಬಾರೆಂದು ಕರ್ಣನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳಾ ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.