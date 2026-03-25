‘ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ’; ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ತಿಲಕ್

<p>ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಅಣ್ಣ– ತಮ್ಮರ ಸುಂದರ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ದೇವ್ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ತಿಲಕ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p><p>'ದೇವ್ ಹಾಗೂ ತಿಲಕ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ಸಹೋದರರು. ತಮ್ಮನನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಕಾಣುವ ತಮ್ಮ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ದೇವ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ನಮೃತಾ'. </p><p>'ತಿಲಕ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯ ಹುಡಗನಾದರೂ ಬಡವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆ, ತಿಲಕ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹುಡುಗಿ ಪವಿತ್ರಾಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. </p><p>ಅಣ್ಣ ದೇವ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ ನಮೃತಾಳು ತಿಲಕ್ನನ್ನು ಅಪಘಾತದ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.' </p><p>'ದೇವ್ ಹಾಗೂ ತಿಲಕ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿಲಕ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ, ದೇವ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟುವ ಬದಲು ತಿಲಕ್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರುಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ತಿಲಕ್ಗಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಮೇಲೆ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಪವಿತ್ರಾಳ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ'..</p>