‘ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ’: ತಮ್ಮನ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾನಾ ದೇವ್

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ' ಧಾರಾವಾಹಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ, ಪವಿತ್ರಾಳನ್ನು ತಿಲಕ್ ಸಹೋದರ ದೇವ್ದತ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾಳ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಲಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಆದ ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರಾಳನ್ನು ಮನೋಜ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ರತಾ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು. ಅವನು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ. .ಧಾರಾವಾಹಿ: ರಮೇಶನ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಕರ್ಣ.ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಪವಿತ್ರಾಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಆಗಲು ಮನೋಜ್ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ದೇವ್, ಮನೋಜ್ನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ತಿಲಕ್ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದು ಮುಂದು ಯೋಚಿಸದೆ ಅವಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ತಿಲಕ್ ಸಾವಿಗೆ ದೇವ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದ್ದ ತಾಯಿ ರಾಧಿಕಾ, ದೇವ್ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ದೇವ್, ಪವಿತ್ರಾ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಗದ ರಾಧಿಕಾ ಈಗ ದೇವ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾಳಾ? ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.