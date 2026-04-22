ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಎನ್ನುತ್ತ ಮಾಳು ಜೊತೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೊರಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ 'ಪಟಾಕಿ ಕಿಚನ್' ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಘು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಳು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊಗೆ 'ಮಾಳು ಅಣ್ಣ ವಿತ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, 'ಮಾಳು ಅಣ್ಣನಂತೆ, ಅವರ ಊರು ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ರಘು ಮತ್ತು ಮಾಳು ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಮಾಳು ಅವರ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಳು ಅವರು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ' ಎಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಳು ಅಣ್ಣನ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಳು ಅವರ ಊರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅವರಂತೆಯೇ ಅವರ ಊರು ಸೈಲೆೆಂಟ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಘು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಎಮೋಜಿ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಭಾಂದವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.