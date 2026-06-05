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‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’ನಲ್ಲಿ ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೀನಿನ ಕಥೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 5:00 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 5:00 IST
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