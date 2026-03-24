‘ಈದ್ ನೀಡುವ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ’; ರಂಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ

ಸಂಜನಾ ಅವರು ಪತಿ ಡಾ. ಅಜೀಜ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ರಂಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಜನಾ, ‘ಈದ್ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈದ್ ನೀಡುವ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ, ಸಂಭ್ರಮ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಜನಾ , ‘ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು—ಈದ್ ಇರಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು‘ ಎಂದು ಅಡಿಹರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.