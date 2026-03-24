ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv

‘ಈದ್ ನೀಡುವ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ’; ರಂಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:45 IST
Last Updated : 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:45 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಜನಾ ಅವರು ಪತಿ ಡಾ. ಅಜೀಜ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ರಂಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಬ್ಬದ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಜನಾ, ‘ಈದ್ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈದ್ ನೀಡುವ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ, ಸಂಭ್ರಮ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಜನಾ , ‘ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು—ಈದ್ ಇರಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು‘ ಎಂದು ಅಡಿಹರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

bigg bossTollywoodactressSanjana GalraniRamadanEid Adha Mubaraksanjana garlaniTamil TV actress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT