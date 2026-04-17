ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್' ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪುಟಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನಸೆಳೆಯಲು ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪೈಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಷ್ಣು ರಾವ್ ಅವರು 'ಓಪನ್ ಹೇರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು' ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿಧಿ ಅವರು 'ಮನ್ಮಥ ನೀನೇನಾ..' ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಾಲೋಮ್ ಅವರು 'ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು' ಹಾಡು ಹಾಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಅನುಶ್ರೀ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.