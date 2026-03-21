<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಡಿಕೆಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು 'ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜಾರಿ ಹೋದ' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಟ ಶಿವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಗಾಜನೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಆತಿಥ್ಯ ಸತ್ಕಾರ.<p>'ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಇದ್ದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಿಕೆಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. </p><p>ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ದಿ. ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಾಲನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಭಾಗ್ಯವಂತ' ಚಿತ್ರದ 'ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜಾರಿ ಹೋದ' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಡಿಕೆಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಾಗಿರುವ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರೀತಮ್ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಅಪ್ಪು ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>