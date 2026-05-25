ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಶ್ರಾವಣಿ: ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ವೀರು, ಸುಬ್ಬು?

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆ ದಾಟಿ ಮತ್ತೆ ವೀರು ಹಾಗೂ ನಂದಿನಿ ಒಂದಾದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಶ್ರಾವಣಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗೋಕರ್ಣ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರಾವಣಿ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪತಿ ಸುಬ್ಬು ಮಾತು ಮೀರಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಶ್ರಾವಣಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವಳಿದ್ದ ಬೋಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರಾವಣಿಯನ್ನು ವೀರು ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.