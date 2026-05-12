‘ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ’ : ನಂದಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಲು ಮತ್ತೊಬರ ಆಗಮನ

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ನಂದಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಲು ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣಿ ತಾಯಿ ನಂದಿನಿ, ತಂದೆ ವಿರೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾ, ಸಹೋದರ ವೀರೂ ಹಾಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರಲು ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಳು.</p><p>ಅದರಂತೆಯೇ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಂಚಿನಿಂದ ವೀರುವನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಸಿದ್ದಳು. ನಂದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸೇರಬಾರದೆಂದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. </p><p>ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾಳ ಮೋಸದಾಟದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರಾವಣಿ, ನಂದಿನಿ, ವೀರು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇವಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ಬಂದಿರುವ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.