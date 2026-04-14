ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಅಕ್ಕ ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾಳಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ವೀರು

<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ವೀರು ತನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾಳಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ವೀರು ಪತ್ನಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತ ಪದ್ದು ನಡುವೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ವೀರು, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. </p><p>ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ವೀರು ಪುತ್ರಿ ಶ್ರಾವಣಿ ತನ್ನ ಮಗ ಮ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ತಂದೆ ಮಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು. </p><p>ವೀರು ಎದುರು ತನ್ನ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪದ್ದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಪದ್ದು ಜೀವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತ ವೀರು ಎದುರು ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾಳ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ವೀರು, ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾಳಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರುವ ಅಕ್ಕನ ವಿರುದ್ಧ ವೀರು ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.</p>