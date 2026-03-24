ನಟ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ‘ಸುವರ್ಣ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸೀಸನ್–3’ ಮಾ.25ರಿಂದ ಆರಂಭ

ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಸುವರ್ಣ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸೀಸನ್–3' ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಟ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ 'ಸುವರ್ಣ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. .'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3 ಕದ್ದ ಕಥೆ': ಬರಹಗಾರರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ದ್ರೋಹ ಎಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ.ಇದೀ'ಸುವರ್ಣ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸೀಸನ್–3'ನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ತಾರೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಆಸೆ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ 'ಮೀನಾ' ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. 'ಮನೆ ಬೆಳಗೋ ಗೃಹಿಣಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಟ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ರವರು ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತವರು ಮನೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದೇ ಸುವರ್ಣ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ'. ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಸುವರ್ಣ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸೀಸನ್–3' ಇದೇ ಬುಧವಾರದಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್ 25) ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.