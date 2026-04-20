ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿತೇಶ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಮರಾಠಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 6'ರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ತನ್ವಿ ಕೋಲ್ಟೆ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತನ್ವಿ ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ವಾಹಿನಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಬಾಪಟ್ ಅವರು ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಅನುಶ್ರೀ ಮಾನೆ, ದೀಪಾಲಿ ಸೈಯದ್ ಅವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.