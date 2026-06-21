ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇಕೆ?: ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ

<p>ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪತಿ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ‘ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’, ‘ಸೀತಾ ರಾಮ’, ‘ದೇವಿ’, ‘ಪುನರ್ ವಿವಾಹ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಛತ್ತೀಸ್ಘಡ ಮೂಲದ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೇಘಾಲಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ ‘ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತ, ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸರೋವರ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡುಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಬರ್ಣದ ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಡಲತೀರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 8’ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.‘ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>