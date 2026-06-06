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ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ನಟನಾದ ‘ಕರ್ಣ’ನ ಖಳನಾಯಕ; ವಿನಯ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕಿರುತೆರೆ ಪಯಣ

ಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್
ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 11:17 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 11:17 IST
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