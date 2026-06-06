ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ನಟನಾದ ‘ಕರ್ಣ’ನ ಖಳನಾಯಕ; ವಿನಯ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕಿರುತೆರೆ ಪಯಣ

<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ‘ಕರ್ಣ‘ ಧಾರಾವಾಹಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ’, ಕನ್ನಡತಿ, ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ‘ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ’, ‘ಸೇವಂತಿ‘, ‘ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನಿ’, ‘ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಈಗ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಯ್ ಕಶ್ಯಪ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್‘ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ. ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಲಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುವಾಗ ನಟನಾಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ನಟನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p><p>ಓದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕರಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಟನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು‘. </p>.<p><strong>ರಂಗಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ</strong></p><p>ಬಳಿಕ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ನಟನೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಅದು ಕೇವಲ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ತರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಜೀ ತೆಲುಗು ವಾಹಿನಿಯ ‘ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಟ್ಟೆಮ್ಮ‘ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ.</p><p>ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದ ‘ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನಿ’, ‘ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇರಿ‘ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಜೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಬಹಳ ನಂಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಕರ್ಣ‘ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೀರೊ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅ ವೇಳೆ ಸಂಜಯ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಖಳ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಕರಗಿ ಸಂಜಯ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ. </p><p><strong>ನನಗೆ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ</strong></p><p>ಸಂಜಯ್ ಪಾತ್ರದ ಮುಂಗೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜಯ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ವಿನಯ್ಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ಇದೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಹುಡುಗ. </p><p>‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾಗಭರಣ ಸರ್, ಅಭಿಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬಾ ವಿನಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಖುಷಿ. </p><p>ನಾನು ಅಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದು ‘ಕರ್ಣ’ದ ಖಳನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾತ್ರ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರು ಜನ ಗುರುತಿಸುವ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮನೆಯವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸರಣಿ, ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೂರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸವಾಲು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಧಾರಾವಾಹಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ.</p><p><strong>ನನಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ</strong></p><p>ನನಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯ ನಟರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತುಡಿತ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಕಾಟೇರ‘ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಯೋಜನೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>