ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv

ರಮೇಶನ ಸಂಚಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ: ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾನಾ ಕರ್ಣ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:51 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಪ್ಪು ನಟನೆಯ ‘ಆಕಾಶ್’ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ
ಅಪ್ಪು ನಟನೆಯ ‘ಆಕಾಶ್’ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ : ದೀನಬಂಧು ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗಿರಲು ತವರು ತೊರೆಯುತ್ತಾಳಾ ಗೌರಿ?
ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ : ದೀನಬಂಧು ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗಿರಲು ತವರು ತೊರೆಯುತ್ತಾಳಾ ಗೌರಿ?
SerialActoractressKannada SerialSerial Actresstv serialSerial killerKannadaSerial

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT