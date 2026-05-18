<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ‘ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಾಣ‘ ಹಾಗೂ ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ‘ ಎರಡು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ, ಎರಡು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. </p><p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕುಟುಂಬವದರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಸಂಜೀವ್–ಅಮೃತಾ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಎಂದು ಮನೆಯವರ ಎದುರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ಧರ್ಮರಾಜ್ ಮಗಳು ದೇವಕಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೆ ಎಸ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣ– ತಂಗಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಯಂತ್ ಕಟುಕತನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೀವ್–ಅಮೃತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.</p>