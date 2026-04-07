ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಡಾನೆ ಹಿಂಡು

ಆನೇಕಲ್: ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಾಚರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದಂತೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಡಾನೆ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಡಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂಬುವರು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆ ಹಿಂಡು ಮಾತ್ರ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮರ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತು ಕೂತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>