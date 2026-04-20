ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಬಾದಾಮಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳ ನೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು.</p>.<p>'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 15-20 ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳ ನೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ ' ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಶೋಕ ಕೋರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ' ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ನೌಕರ ಬಿ.ಎ.ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನಿತ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>