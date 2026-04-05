ಅರಣ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಸಲಹೆ

ಭಾರತೀನಗರ : ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಯುವಜನ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗುಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಣಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದ ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದಾಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಜನರು ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮರವಾಗಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣೂರು ಸತೀಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರ ಜೀವಧಾತು ಇದ್ದಂತೆ, ಪರಿಸರ ಹಾಳಾದರೆ ಮಾನವನ ವಿನಾಶ ನಿಶ್ಚಿತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಸ್ವತಃ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೊರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಣಿಗೆರೆ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜು, ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ್, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟದ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಪ್ರಸನ್ನ, ಟಿ.ಪಾರ್ಥ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>