ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 75–90ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 75–90ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹುಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಚಿರತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೆಂಟರ್‌ ಫಾರ್‌ ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟಡೀಸ್ (CWS India) ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಿರತೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಚಿರತೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ವಲಯವಾರ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವಾರು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿರತೆಗಳ ಮಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್‌ ಮಾರ್ಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ 56 ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ 143 ಚಿರತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್‌, ಸುವಂಕರ್‌ ಬಿಸ್ವಾಸ್‌, ಡಾ.ಬಿವಷ್ ಪಾಂಡವ್‌, ಡಾ.ಸಾಮ್ರಾಟ್‌ ಮೊಂಡೊಲ್‌ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಕೃತಿ ಕೆ ಕಾರಂತ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

We're happy to share with you a new #scientific paper by Supriya Bhatt, Suvankar Biswas, Dr. @KrithiKaranth, Dr. Bivash Pandav & Dr. Samrat Mondol, 'Genetic analyses reveal population structure and recent decline in leopards across the Indian subcontinent: https://t.co/a5K28isgiS

— CWS India (@cwsindia) February 7, 2020