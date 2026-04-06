ಹಂಪಾಪುರ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪುಷ್ಪ

ಹಂಪಾಪುರ: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಒಣಗುವುದು, ಎಲೆಗಳು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೆಲ ಹೂವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ, ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ನೀಲಿ ಜಕರಾಂಡ (ನೀಲಿ ಗುಲ್ ಮೊಹರ್) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಮರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಮರವು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಮರಗಳು ಈಗ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ, ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಮರವು, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಲಿ ಜಕರಾಂಡಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ ಜಕರಾಂಡಾ ಎಫ್ಎಂ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಮರವು, ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು ಬೂದು ಹಾಗೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ವಸಂತ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಾಯ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಷಾಯವನ್ನು ಜ್ವರ, ಸೋಂಕುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ.

ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೀಗ ಮುತ್ತುಗ ಹೂವುಗಳು ಸಹ ಅರಳಿ ನಿಂತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಇವುಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅರಳಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸುಗಂಧಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಿತ್ತಳೆ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸುಗಂಧ ದೂರದೂರಿಗೂ ಹರಡಿ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ತಾಕುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ, ಊರ ಜಾತ್ರೆ, ದೈವ ಪೂಜೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ. ಒಕ್ಕಣೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಫಸಲನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು, ಕಣದ ಪೂಜೆ, ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಎಲೆಗಳಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ್ಕೆ ಹೂವನ್ನು ಕಣಕಾಂಬರ ಹೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೇ ಹೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಹೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಯುಗಾದಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ತೋರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸ

ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಈ ಹೂವನ್ನು ತೋರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಕುಂಟೇಗೌಡ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕ