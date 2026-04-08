ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಓಡಾಟ; ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಹಾನಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕೋಣಗಳು ಕಾಣಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುರವತ್ತಿ ಅವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಡು ಕೋಣ ಓಡಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುರವತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಇವು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಸುಕಿನ ಜಾವದ ಇಬ್ಬನಿ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಡು ಕೋಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿಲ್ಲ.

'ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಂದುಕೊಂಡು ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಡು ಕೋಣಗಳು ಹೂಂಕರಿಸಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದವು. ಕಿರುಚಾಡಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋದವು' ಎಂದು ರೈತ ಕುರವತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಓಡಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ನಡುವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಈಶ್ವರ ನವಲೂರ, ಗಸ್ತು ಪಾಲಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಎ.ಎನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಸುಳಿವು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಮುಂಡಗೋಡ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾತೂರ ವಲಯದಿಂದ ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಲ್ಲದ ಇವುಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ, ಗಂಡೂರ, ಮಾರನಬೀಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರುಚಲು ಅರಣ್ಯವಿದೆ. ಕಾಡುಕೋಣಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಸ್ತು ಪಾಲಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ತಿಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಲಸೂರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಹೋಗಿರುವುದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಹೋಗಲು ಅಂಜಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಕಾಲ್ಕೀಳುವ ತನಕ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-22-839898954