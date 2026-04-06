ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಸಲ್ಲ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಿಡ–ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಣೇಶ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗುಟುಕು ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗದೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ದಾಹ ನೀಗಿಸಲು ಗಿಡ– ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಡಬೇಕು. ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲೂ ನೀರು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಶು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ತಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ದ್ವಾರಕೀಶರೆಡ್ಡಿ, ಕೊಟ್ರೇಶ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಲೇಖಕ ಆರ್.ಬಿ. ಗುರುಬಸವರಾಜ, ಎಚ್. ಗುರುಬಸವರಾಜ, ಎಂ. ಲೋಕೇಶ, ಎಚ್. ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ನವೀನ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೊಟ್ರೇಶ ಹಾವನೂರು, ಎಚ್.ಎಂ. ಶಾಂತಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>