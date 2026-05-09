ಕೊಡಗಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ 48 ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೇ 9 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುವಂತೆ ಕೊಡಗಿಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಲಸೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ.ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು , ‘ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 324 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 48 ಪ್ರಬೇಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸಿಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೊಡಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಈ ವಲಸೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲವಿದ್ದು, ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಮದಿಂದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆ ಪೈಕಿ ಕೊಡಗಿಗೆ 48 ಪ್ರಬೇಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಬರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ 7 ಜಾತಿಯ ಬಾಲಾಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತವೇ ಆಗಿವೆ. ಅವು ಉತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯದ ಆಚೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೊರೆ, ನದಿ ದಡೆಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ಪಟ್ಟೆ ತಲೆಯ ಹೆಬ್ಬಾತು ಸಹ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಸಮೀಪ ತಂಗುತ್ತವೆ. ಕುಶಾಲನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪಕ್ಕದ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡೇಗೆ, ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್, ನೊಣೆ ಹಿಡುಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 48 ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಮನಸ್ಸೂ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-51-1618143513</p>