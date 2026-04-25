ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಹಾವಳಿ ತಡೆ ಅಗತ್ಯ

ಕುಮಟಾ: 'ರೈತರು ಬೆಳೆದ ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮಂಗ, ಹಂದಿ ಮುಂತಾದ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಈಗಿನ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಂಗ, ಹಂದಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರ್ಎಫ್ಒಗಳಾದ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ, 'ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆ ಇಲಾಖೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ಹಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಜಳ್ಳಿಯ ವಿಠ್ಠಲ ಹೆಬ್ಬಾರ ಎನ್ನುವವರು, ವಾಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರು 'ನೀವು ವಾಸದ ಮನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುತ್ತಿಯ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ, ` ಹಿರೇಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 900 ಇದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಊರಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನವಿ ನೀಡಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ'ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಂಗಿಯ ರೈತ ರಾಜೀವ ಭಟ್ಟ, ` ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡಯಲು ತೊಡಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮಕರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ದಿಲೀಶ್ ಶಶಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಜಿದ್ ಮುಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಇ.ಒ ಆರ್.ಎಲ್. ಭಟ್, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>