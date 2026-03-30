‘ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ’

ರಾಮದುರ್ಗ: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಮರಿಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಮೇಶ ಪ್ರಭಾಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾಮದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ದಿ ಸಾಂಗಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ದಿ ಸರ್ಪಂಟ್ ಅನ್ ಸಂಗ್ ಹಿರೋಸ್ ಅಫ್ ಅವರ್ ಇಕೊ ಸಿಸ್ಟ್ಮ್' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದಿನದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಇವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಕೇವಲ ಮುದ್ದಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಗ್ರಸ್ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರಿತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಡಿ. ಕಮಗತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಸಂಕೂಲ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕಾಂತ ಖಣದಾಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂಸಿಸಿ ಮರವಾದ ನಂತರ ಹೂ,ಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣು ಬಿಡಲಾಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು.ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಚೆಲ್ಲಿ, ಬರ್ಡ್ಬಾತ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಸಂಕುಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ತೇಲಿ , ಆನಂದ ಹನಸಿ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ ದೊಡ್ಡಪತ್ತಾರ, ಭೀಮಪ್ಪ ಅಮರಗಟ್ಟಿ, ಶಶಿಕಾಂತ, ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂಜಯ ಹಾದಿಮನಿ,ಶಿವಾನಂದ ಹಲಗತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-21-265238861</p>