ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಶಿರಸಿ: ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಟದ ಅಪರೂಪದ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ತಳಿಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವೃಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಾಸಕ್ತರ ತಂಡ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸರಕುಳಿ ಹೊಳೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸಬಕಾರು, ಮುಚ್ಗುಳಿ, ನಾಡಗುಳಿ, ಬಾಳಗಾರ, ಮಾರಿಗದ್ದೆ ಮುತ್ಮುರ್ಡು ವರೆಗೆ 12 ಕಿ.ಮೀ. ಸಂಚರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೃಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕಣಿವೆಯ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಅಘನಾಶಿನಿ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಈಗ ವಿವರವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಟವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿಗಳ ಆಗರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ತಳಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸಾಯಿಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಘನಾಶಿನಿಯ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 2002ರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸರಕುಳಿಯಿಂದ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾದವರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಮರಗಳ ಜತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು, ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಕುಳಿ ಹೊಳೆಯ ಎರಡು ದಡದ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಾನು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾಲಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂಗಾರ್ಮನೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>