ಅಪ್ಪೇಮಿಡಿ ವೈವಿಧ್ಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಾಳೆ

ಶಿರಸಿ: ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ಅಪರೂಪದ ಅಪ್ಪೇಮಿಡಿ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೃಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾವಯವ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ-ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾ.30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕುಳಿ ಹೊಳೆ ಬಳಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸಾಯಿಮನೆ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂಗಾರ್ಮನೆ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವು ಸರಕುಳಿಯಿಂದ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತದವರೆಗೆ ನದಿಗುಂಟ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಪ್ಪೇಮಿಡಿ ವೃಕ್ಷಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ತಳಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪೇಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏ.1ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಡ್ನಾಳ ಜಗದೀಶ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಪ್ಪೇಮಿಡಿ ವೃಕ್ಷ ಸಂವರ್ಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಹೀರಾಲಾಲ್, ಸಾಂಬಾರು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸನ್ನ ತುಮರಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೀತಮ, ಅರಣ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಆರ್.ವಾಸುದೇವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಅಪ್ಪೇಮಿಡಿ ಕೃಷಿಕರಾದ ಶ್ರೀಪಾದ ಬಕ್ಕೇಮನೆ, ಭಾರ್ಗವ ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಾಯ ತ್ಯಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>