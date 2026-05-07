<p>ಸೊರಬ: ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವ, ಮನದಲ್ಲೇ ‘ಮೊಹಬ್ಬತ್’ ಮೂಡಿಸುವ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಹೂಗಳು, ಮರಗಳು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೆರಳು ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಬಂತೆಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆಯ ಹೂವಿನ (ಗುಲ್ಮೊಹರ್) ಕಾರುಬಾರು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ, ಈಗೊಮ್ಮೆ ಇಣುಕಿ ಹೋಗುವ ಮೋಡಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಮರಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೂಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ತಿಂಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರೆಯುವ ‘ಮೇ ಫ್ಲವರ್’ಗಳು ಇದೀಗ ಸೊರಬ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮರಗಳು ಎಲೆ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಮರಗಳು ರಾಶಿರಾಶಿ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊರಬ– ಆನವಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಹೊಸಬಾಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಮರಗಳು ದಾರಿ ಹೋಕರ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಹೂವಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಬಸವನ ಹೂವು’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸವನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಳಿರು– ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ಹೂವನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಇದ್ದರೂ ಚಪ್ಪರದ ತುಂಬಾ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಹೂವುಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು ಇರುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಶಾಲೆ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿಡಲು, ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಜಕಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ರಂಗು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಗುಂಗು ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಂತಿದೆ. ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಯಾಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-42-2063460249</p>