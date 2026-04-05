ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಂಗದಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕುಟುಂಬ

<p>ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡುಹಿಂಡಾಗಿ ಬಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಡಿಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜಗತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಆಪ್ತ. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯನ್ನು ಚಿಲಿಪಿಲಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟಜೀವಿಗಳು ಈಗ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಳವಳ ತಂದಿತು. ಕಾರಣ ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾದಾಗ ನಾಸಿಕ್ನ ‘ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಮ್ಯಾನ್’ ಮೊಹಮದ್ ದಿಲಾವರ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಗರೀಕರಣದ ನಡುವೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅದೇ ದಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೂ ತಿರುಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲವಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಅವರು, ಆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಪರಿಸರ ಸಂಘ’ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಭಯ್ನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಿ ದಿನ, ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ, ಭೂಮಿ ದಿನ, ಜಲ ದಿನ ಹಾಗೂ ಓಜೋನ್ ದಿನದಂತಹ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಎಳೆಯಮನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಗಳ ಬದಲು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುವ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಗೂ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ಖಾಲಿ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ತಂಪುಪಾನೀಯಗಳ ಬಾಟಲ್ಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಡಬ್ಬಿ ತಯಾರಿಸುವುದು, ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶ ಮನುಷ್ಯರ ವಾಸಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು. ಗುಬ್ಬಿಗಳು ‘ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್’ಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಫೋಟೊಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ತಾರಸಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮನೆ ಪೋರ್ಟಿಕೊದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ. ಆಹಾರ ಡಬ್ಬಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಅವುಗಳೇ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು, ನವಣೆ, ಸಜ್ಜೆ ಮೊದಲಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಬ್ಬಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಾ, ಬುಲ್ಬುಲ್ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಅಳಿಲುಗಳೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯಾ ಭಟ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಉಷಾ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಲಾಭವಿದೆ. ಮರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂ–ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಊರುಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರುವ ಅವರು, ಪರಿಸರ ಹಾನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ರಾಘವಿ ಕೂಡ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರೆರೆದು, ಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಸಮರ್ಥ ಕನ್ನಡಿಗ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ‘ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಕ’ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ. ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ನಂಟಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವೇ ಆಗಿದೆ. </p>