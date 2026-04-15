ಬರ್ಲಿನ್ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ‘ಫಟೌ’ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಫಟೌ ತನ್ನ 69ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು.</p><p>ಫಟೌ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ಮೃಗಾಲಯು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧದ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಔತಣ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಫಟೌ , ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಫಿಲಿನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಮೈಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. <br><br><strong>ಫಟೌ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ..</strong></p><p>'1959ರಲ್ಲಿ ಫಟೌ ಬರ್ಲಿನ್ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲೇ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ, ಮನುಷ್ಯರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಫಟೌ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹ್ಯಾಚ್ಮೈಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮನುಷ್ಯರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫಟೌಳಿಗೆ ಈಗ ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಟೌಳನ್ನು 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಗೊರಿಲ್ಲಾ' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಫಟೌಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಅದರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>'1950ರಲ್ಲಿ ನಾವಿಕನೊಬ್ಬ ಫಾಟೌಳನ್ನು ತನ್ನ ಲಗೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಸಿಲ್ಲೆ ಬಂದರಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಹಣದ ಬದಲಾಗಿ ಫಟೌಳನ್ನು ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ನಂತರ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಫಟೌಳನ್ನು ಬರ್ಲಿನ್ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, 1974ರಲ್ಲಿ ಫಟೌ, 'ದುಫ್ಟೆ' ಎಂಬ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.