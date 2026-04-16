ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅಪಾಯ

ಎ ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಹೇಮ ಕೆ., ಪ್ರಮೋದ ಕಟ್ಟಿ, ಉಷಾ ನಂದಿನಿ
Published : 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 10:10 IST
Last Updated : 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 10:10 IST
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿವಿಧ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಎಂಪ್ರಿ‘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ‌ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ವೇಳೆ‌ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರುವ ಪರಿಹಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ . ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಸಿಂಗಾರ ಒಣಗಿರುವುದು

ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಸಿಂಗಾರ ಒಣಗಿರುವುದು

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಒಣಗಿರುವುದು

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಒಣಗಿರುವುದು

ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಸಿಂಗಾರ ಒಣಗಿರುವುದು

ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಸಿಂಗಾರ ಒಣಗಿರುವುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: ಡಾ.ಎ ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, 9342063488 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
ಲೇಖಕರು: ಸಂಶೋಧಕರು,‌ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಸಿರು ಭವನ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ, ಅರಣ್ಯ ಆವರಣ, ವಿನಾಯಕ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು
