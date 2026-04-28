ಚಿಂಚೋಳಿ: ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬಸವಳಿದ ಜನ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಘೋಷಿತ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಾತಾವರಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 7.30 ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ತಾಪಮಾನ 29 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 42 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ದುಸ್ಥರವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ನದಿ, ತೊರೆ, ಬಾವಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ತಂಪು ಪಾನಿಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏ.27ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ 44.9 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಲೇಪೇಟ 43.5, ಚಿಂಚೋಳಿ 42 ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೆರಳು ಅರಸುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಏರುಗತಿ ಪಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದು ವಾತಾವರಣ ತಂಪುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದರೂ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿಲ್ಲ.

ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ರಜೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ, ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಬುಗ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬ್ರಿಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜು, ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಈಜಲು ತೆರಳಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏ.12ರಿಂದ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಳೆಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದವು.

ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಕಂಗೆಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-31-1453806905