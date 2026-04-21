ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆಯ ಬೇನೆ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುವ ತೊಂದರೆ ಎಂದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್). ಎಂದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ನಾಲಗೆ, ಗಂಟಲು, ಮೈ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಗಳ ಒಣಗುವಿಕೆ – ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 'ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ'ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವನಷ್ಟಗೊಳ್ಳುವ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗಗಳೂ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಅಥವಾ ನೀರಿನಂಶದ ಕೊರತೆಯೇ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿ, ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ – ಇವು ಕೂಡ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: ದ್ರವಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರವೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಯದಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿ ಒಣಗಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರ ಹಳದಿಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ತಲೆಸುತ್ತುವಂತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವಿದ್ದರೆ, ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಎಳೆದಂತಾದರೆ, ವಿನಾ ಕಾರಣ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆತ ಉಂಟಾದರೆ, ವಿನಾ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂತಾದರೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಕಿರಿಕಿರಿ – ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾದೀತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ತನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದಾಗ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 'ಸನ್–ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೂ, ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಗೂ ಇರುವ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರಿ ಚರ್ಮವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಣ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾದರೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ.

ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು, ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು.ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರು ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಪುನರ್ಜಲೀಕರ