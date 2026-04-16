ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್‌ ನಿನೊ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನವದೆಹಲಿ: ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಋತುವಿನ ಉತ್ತರಾರ್ಧದವರೆಗೂ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದು, ಕೆಲವು ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನೂ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು.

ಮುಂಗಾರು | ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ.

ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂದರೇನು? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ವಿದ್ಯಮಾನವೇ ಎಲ್ ನಿನೊ. ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದತ್ತ ಬರುವ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 17 ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸಲ ಭಾರತವು ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಆರು ಎಲ್ ನಿನೊ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

2009ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಶೇ 78.2ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ ಬಲವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರೇ ಬಲ

ಮುಂಗಾರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಆಧಾರ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಭಾರತದ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ಗಳಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಕೊಯ್ಲು ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆಯಂತಹ ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಯಾ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಮದಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಾಲ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 3.21ರಷ್ಟಿದ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮಾರ್ಚ್ ಶೇ 3.4ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.