ಶನಿವಾರ, 2 ಮೇ 2026
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಮೇ 2026, 1:17 IST
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ.
1
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿರಿ
ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲು ಬರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
2
ಮರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಾಗ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಕೆರೆ, ನದಿ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ವಸ್ತುವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡಿ.
3
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ
ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಭಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆಯಿರಿ.
4
ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟವಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ರೈತರು ಸಿಡಿಲು ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
5
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನೆರವು
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಎದೆ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ತಕ್ಷಣ 112 ಅಥವಾ 108 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
112 ಅಥವಾ 108
ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
Monsoonsafetylightningmonsoon session

