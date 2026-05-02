ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವುದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ

ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತು, ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಡಿ

ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದರೆ, ಮರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಣ ಚಾವಣಿಯಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಬೈಕ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ

ಜೋರು ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮನೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಾ೦ಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ

ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟವಾಡಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾಲಿಸಿ

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ದಿಢೀರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನದಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗಗಳಾದ ಲೈನ್ಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್, ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋಪುರ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಹಳಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ರೈತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಗುಡುಗು-ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಇರುವಾಗ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದನ–ಕರುಗಳನ್ನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಲೋಹದ ತಗಡು ಹೊದಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಳಾಯಿ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಮನೆಯಲ್