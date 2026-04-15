ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಸವಳಿದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ

ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ

ಮುಂಡಗೋಡ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಸವಳಿದಿರುವ ಜನರು, ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಕೂಲಿಆಳುಗಳು ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ 38ರಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24ರಿಂದ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಸಿಲಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಸಿಲು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ. ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗದ, ನೆರಳಿಗೆ ನಿಂತರೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲೂ ಆಗದಂತ ಅನುಭವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೇ, ಬಿಕೋ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

'ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಚಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರವಂತೂ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪ್ರಕಾಶ್.

'ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಬಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಒಂದೆರೆಡು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೇ,ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಯಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಬಿಸಿಲು ಬಿರುಸಾಗಿದ್ದು, ಎಳನೀರು, ಜ್ಯೂಸ್ ಏನೂ ಕುಡಿದರೂ, ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಗೀತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-20-753350464