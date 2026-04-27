ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಸವಳಿದ ಜೀವಗಳು

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ ಅರಿಕೇರಕರ್</em></p>.<p>ಸೈದಾಪುರ: ಬೇಸಿಗೆಯ ರಣ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೀವ್ರ ಬಸವಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮರಗಿಡ, ಕೆರೆ-ನದಿ, ತಂಪುಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಕೆಂಡದಂತಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ 42 ರಿಂದ 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಲ, ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಕಾದ ಹೆಂಚಿನಂತಾಗಿ ಒಂದುಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ನಿಲ್ಲಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಗಿಡಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹತ್ತಿರದ ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ನದಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಈಜುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು, ನೆರಳಿನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮೀನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿವುಕುಮಾರ ಉಜ್ಜೇಲಿ ಸೈದಾಪುರ.</p>.<p>ಶಿವನಾಮ ಜಪದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಧಗಧಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಿಸಿಲು ನೆನೆದು ಕುಂತಲ್ಲಿ–ನಿಂತಲ್ಲಿ ಶಿವಾ ಶಿವಾ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮರೆಪ್ಪ ಗಡದ ಸೈದಾಪುರ.</p>.<p>ಫ್ಯಾನ್, ಏರ್ಕೂಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರು: ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾನ್, ಏರ್ಕೂಲರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ , ಎಸಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಅನ್ವರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಗ್ಗಿಸಲು ಎಳನೀರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ತಾಳದ ಹಣ್ಣು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಲಸ್ಸಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೆರಳು: ‘ಪಟ್ಟಣವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 30 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಕನಕ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀರು, ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರವಿಕುಮಾರ ಕಡೇಚೂರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-30-893629615</p>