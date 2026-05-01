ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು: ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಪಾರು

ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿಯ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಮರಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಸಮೀಪವೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ 50 ಕುರಿಗಳು ಅವಘಡದಿಂದ ಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಾಭೋವಿ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜತೆ ಕುರಿ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ನಡುವೆ ಸೋನೆ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಜತೆ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಪಕ್ಕದ ತೆಂಗಿನಮರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಆವರಿಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿನ ಕುರಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೆಸ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡಿವೆ. ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವಘಡದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುರಿಗಾಹಿ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-17-110602652</p>