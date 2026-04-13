ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನ, ಜಾನುವಾರು ಹೈರಾಣ

ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ

ವಡಗೇರಾ: ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲವಾರ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಗರಿಷ್ಠ 32 ರಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕನಿಷ್ಠ 28 ಗರಿಷ್ಠ 41ರವರೆಗೆ ತಾಪಮಾನವಿದೆ.

ಜನರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ಅನುಭವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ದೇಹದಿಂದ ಬೆವರು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಿಸಿಕಾವು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಅನುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಏರ್ಕೂಲರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತಿದ್ದರೂ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ: ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೆ ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಚರ್ಮ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೂ ಇವು ಮೇಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿ: ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಮ್ಮೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯಾದರೂ ಸಹ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ತಾಳಲಾರದೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ನೀರಿನ ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಕುರಿ – ಮೇಕೆಗಳು ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ