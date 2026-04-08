ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸವದತ್ತಿ: ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಂಗಳವಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ಬಿಂದಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಹುಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಿಸುವ ನೀರು ಇದೀಗ 8 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನೀರು ಬೇಡ. ಬದಲಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಪೂರೈಸಿ ದಣಿವು ನೀಗಿಸಿ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೂ ವ್ಯರ್ಥ ಎನಿಸಿವೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಯೋಜನೆ ಗಳಿದ್ದರೂ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಪರಿತಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾರುತಿ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ, ಮರಬಸಪ್ಪ ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ, ಬಸವ ರಾಜ ಹುಲಗನ್ನವರ, ದೇವಕ್ಕ ಕುಂಬಾರ, ಅಮರವ್ವ ಬೆಳವಟಗಿ, ಈರಮ್ಮ ಬೇವಿನಶೆಟ್ಟಿ, ಯಲ್ಲವ್ವ ಜಟ್ಟೆನ್ನವರ, ಮಂಜುಳಾ ಶೇರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಜಟ್ಟೆನ್ನವರ, ಎಂ.ಕೆ. ಮುಲ್ಲಾನವರ ಹಾಗೂ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>'ಉಗರಗೋಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸದ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಿದ್ದ ನೀರನ್ನು 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವದು' ಎಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಭಾಗದ ಆರ್ಡಬ್ಲುಎಸ್ಎಸ್ ಎಇಇ ಪ್ರೇಮ್ ರಾಠೋಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>