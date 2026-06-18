<p>ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಿಡದಿಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ (ಜಿಬಿಐಟಿ) ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧದ ದನಿ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಲವೂ ಜತೆಗೂಡಿದೆ. ಅನ್ನದಾತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೋರಾಟವೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲದ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಈ ಯೋಜನೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್–ಬಿಜೆಪಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ (4,013 ಎಕರೆ), ಬಿಡದಿ (9,684 ಎಕರೆ), ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು (12,525 ಎಕರೆ), ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು (16,232 ಎಕರೆ) ಹಾಗೂ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ನಂದಗುಡಿಯಲ್ಲಿ (18,507 ಎಕರೆ) ಉಪನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಡದಿ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 2007ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಕಂಪನಿ ₹500 ಕೋಟಿ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಾಗ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮೇಣ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು.</p><p>ಯೋಜನೆ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕದವರೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ, ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಮಂದಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಪಡೆದು ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿದೆ. </p>.<p><strong>ಡಿಕೆಶಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ:</strong> 2023ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ರಾಮನಗರ) ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು, ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಗರ (ಎಐ ಸಿಟಿ) ನಿರ್ಮಾಣದ ಘೋಷಣೆ ಸಹ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಇದೀಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಗ್ರಾಮಗಳ 499 ಎಕರೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿ, ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಡಿಎ) ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ವರ್ಕ್–ಲಿವ್–ಪ್ಲೇ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉಪನಗರ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಉಪನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p><p><strong>ಕನಿಷ್ಠ ₹2.07 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ:</strong> ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡುವ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ– 2013ರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಭೂ ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹2.07 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹2.55 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದರ ನಿಗಿದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ದರವು ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ದರವು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರ, ಮನೆ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಂಪ್ಹೌಸ್, ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮನೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (ಜೆಎಂಸಿ) ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ:</strong> ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,452 ಹಿಸ್ಸಾಗಳಿವೆ (ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು). ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು 6,200 ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರ ಪೈಕಿ 1,190 ಮಂದಿ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 240 ಮಂದಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಿಂಪಡೆದು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಡಿಎ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆ ಪರ ಇರುವವರಿಗಿಂತ ವಿರುದ್ದ ಇರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಹೋರಾಟ ನಿರತ ರೈತರು, ವಿರೋಧಪಕ್ಷಗಳ ವಾದ.</p><p>ಇದು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆ. ಭೂಮಿ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ–2013ರಡಿ ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಯ್ದೆ-2009ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 45:55 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೃಷಿ–ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ :</strong> ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11,500 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಮಾವು, ಸಪೋಟ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿಗಳಿವೆ. ಜಮೀನಿರುವವರು ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೆ, ಭೂ ರಹಿತರು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಬೈರಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:</strong> ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 416 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೈರಮಂಗಲ ಕೆರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಳಚೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದೇ ಕೆರೆಯಿಂದ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ :</strong> ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಎಐ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಉಪನಗರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಹ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹1,500–₹2,500 ಇದ್ದ ದರ ಇದೀಗ ₹4,000– ₹6,000 ತಲುಪಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ</p><p>₹1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1.50 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೀಗ ₹3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹4 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಬಡಾವಣೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತತೊಡಗಿವೆ.</p>.<p><strong>450 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ</strong></p><p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು, ‘ಬೈರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ರೈತರ ಭೂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ’ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈರಮಂಗಲ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 450 ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಬಾರುಕೋಲು ಚಳವಳಿ, ರಸ್ತೆ ತಡೆ, ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತ ಸಂಘ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡಪರ, ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಹೋರಾಟವು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ವಾಗ್ದಾಳಿ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇಳಿದಿದೆ.</p><p><strong>ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೇ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಏಕೆ?</strong></p><p>ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಡದಿ ನವಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ ವಾದ. ರಾಜಧಾನಿಯು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಾಚೆಗೆ ಏನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಪರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಗರವಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಹೊಸ ಇಂಬು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡದಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು– ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–275, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು–ದಿಂಡಿಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–948 ಹಾದುಹೋಗಿವೆ. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಪನಗರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜಾಗ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಜಿಬಿಡಿಎ ಮೂಲಗಳು.</p>.<p><strong>‘ಜೀವ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಭೂಮಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ’</strong></p><p>ಭೂಮಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಂಟಿದೆ. ಭೂಮಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತ. ನಮ್ಮ ತಾತ, ಮುತ್ತಾತನಿಂದ ನನಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಜೀವ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಭೂಮಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>– ರಾಮಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬೈರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ರೈತರ ಭೂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ</p>.<p><strong>‘ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆ’</strong></p><p>ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನೂ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಗದು ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ 24 ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭೂರಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿರಹಿತರಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ, ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುವವರೆಗೆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂರಹಿತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಜನೆ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ</p><p> – ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a 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