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ಆಳ–ಅಗಲ| ರಾಜಕಾರಣದ ಅಂಗಳ ರಂಗೇರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್, ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌, ಐಆರ್‌ಎಸ್ ಸಾಧಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:36 IST
Last Updated : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:36 IST
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ಸಸಿಕಾಂತ್‌ ಸೆಂಥಿಲ್‌. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಜೋಗಿ

ಸಸಿಕಾಂತ್‌ ಸೆಂಥಿಲ್‌. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಜೋಗಿ

ಸಸಿಕಾಂತ್‌ ಸೆಂಥಿಲ್‌
ಸಸಿಕಾಂತ್‌ ಸೆಂಥಿಲ್‌
ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್‌ ಕಣ್ಣಂದಾನಂ
ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್‌ ಕಣ್ಣಂದಾನಂ
ಅಜಿತ್‌ ಜೋಗಿ
ಅಜಿತ್‌ ಜೋಗಿ
PoliticsIndiaannamalaiSasikanth Senthil

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