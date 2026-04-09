<p>ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾರದಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗುರುತರ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೆಯುವ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ 5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ 4ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೆಯುವ, ವಿವಿಧ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸಮಯ ಸರಾಸರಿ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು. ಆದರೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಯೂ ಕಳೆದ ಮೂರು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಎಂತಹ ಒಂದು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.</p>.<h3>ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಮಯಹರಣ</h3>.<p>ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಆಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಲಹರಣದಿಂದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಏಜೆಂಟರ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಕುದುರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೊದಗಿಸಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮರಣಶಾಸನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಂತೂ, ಈ ಕಾಲಹರಣ ಅನೇಕ ದುಗುಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾದಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಆಂತರಿಕ ವರ್ತುಲದ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂಥ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯ ನೇರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರುತ್ತವೆ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಹರಾಜು ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಕಡಿತವಾದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಯುವಜನರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಕಾಯುವುದರಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅಸಂಖ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಡತನದ ಕರಾಳ ಛಾಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಇಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡತನದೆಡೆಗೆ ಹೊರಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವುದ್ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.</p>.<h3>ಬೇಕಾಗಿದೆ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’</h3>.<p>ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ ‘ಯುವನಿಧಿ’ ಅಲ್ಲ. ಯುವಕರ ತಾರುಣ್ಯದ ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಅವರ ನಿಧಿ. ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾಲಹರಣ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಕಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಂಬ ಕಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಎಂಬ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ನೇಮಕಾತಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಬಿ’ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮುಗಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಪಟ್ಟಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸುಬೋಧ್ ಯಾದವ್, ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುರಳ್ಕರ್, ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಒಂದು ಘನ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು.</p>.<h3><strong>– ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಹುದ್ದೆ ವಂಚಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ</strong></h3>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>