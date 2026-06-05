ಆಳ–ಅಗಲ| ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ: ಬೇಕಿದೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ

<p><em><strong>ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಅಕಾಲ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತದಂಥ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 5 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ. ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ಹವಮಾನ ಬದಲಾಯಣೆ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನೋಟಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...</strong></em></p>.<p>‘ಭೂಮಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದೇಶಗಳು ಉಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳು (ಗ್ಲೇಸಿಯರ್) ಕರಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ’. </p>.<p>– ಇದು ‘ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ’ಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶ. ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕರೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಬೇಕಿದೆ. </p>.<p>ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಸವಕಳಿ, ಸಾಗರದ ಆಮ್ಲೀಕರಣ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ನಷ್ಟ, ಭೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಬೌಂಡರೀಸ್) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ದಾಟದಿದ್ದುದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿ ದಾಟುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ (2025) ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯದತ್ತ ವರದಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಭಾರತಕ್ಕೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ:</strong> ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಆದರೆ, ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ‘ಜರ್ಮನ್ವಾಚ್’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್–2026) ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಶೇ 99ರಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಶೀತ ಮಾರುತ, ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ ಇವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,419 ಮಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಸುಮಾರು 1.74 ಕೋಟಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿವೆ. ಜತೆಗೆ, 77,189 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಮತ್ತು 1,81,459 ಮನೆಗಳ ಹಾನಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾದ 50 ನಗರಗಳೂ ಭಾರತದವೇ ಆಗಿದ್ದವು. </p>.<p>ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರ, ಭಾರತದ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಜನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2>ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ</h2>.<p>ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿರುವವರು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು– ಹೀಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಚಳಿ, ಮಳೆ ಮುಂತಾದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾದವೂ ಇದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಹಿಳಾಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಾದದ ತಿರುಳು.</p>.<h2>ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರ </h2>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ಅಂತರ್ಜಲದ ಕುಸಿತ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ದೆಹಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂಥ ನಗರಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಎದುರಿಸಿವೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಪಮಾನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನರನ್ನು ಬಸವಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಇದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿತ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ@2070 </h2>.<p>2070ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ (ಇಂಗಾಲ) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು (ನೆಟ್–ಝೀರೋ) ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗಾಲದ ಉಗುಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಗುರಿ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು 2031–2035ರ ಅವಧಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಿತ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ (ಎನ್ಡಿಸಿ) ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p><strong>ಅದರ ಪ್ರಕಾರ....</strong></p>.<p>* 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 2005ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 47ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ</p>.<p>* 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶೇ 60ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿದೆ</p>.<p>* ಮರ–ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 350 ಕೋಟಿಯಿಂದ– 400 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ </p>.<p>ಭಾರತವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2030ರ ಒಳಗಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಗಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್ಡಿಸಿಯನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಅದರಂತೆ ಭಾರತವು 2030ರ ಒಳಗಾಗಿ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುಕೆಯನ್ನು ಶೇ 33–ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಇಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶೇ 40ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನೂ 11 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ (2021ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ) ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<h2>ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ</h2>.<p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ‘ಏಕ್ ಪೇಡ್ ಮಾ ಕೇ ನಾಮ್’ (ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ) ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಡಿ.31ರವರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 262.4 ಕೋಟಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಗಿಡ ನೆಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ‘ಮೇರಿ ಲೈಫ್ ಪೋರ್ಟಲ್’ ಮೂಲಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<h2>ವಿದ್ಯುತ್: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲೇ ಮೂಲ</h2>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಮೂಲ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈಗಲೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಮೂಲಗಳಾದ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ, ಜಲಶಕ್ತಿ, ಪವನಶಕ್ತಿ, ಪರಮಾಣು, ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆಯಾದರೂ (ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇ 53.62ರಷ್ಟು ಇದೆ) ಈ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ಶೇ 69.56ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬಳಸಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 1.44ರಷ್ಟನ್ನು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. </p>.<p>ಆದರೆ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ 7,348 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು (1 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಎಂದರೆ 10 ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವಾಟ್ ಅವರ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದರೆ, 2025–26ರಲ್ಲಿ ಅದು 17,476 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಏರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2021–22ರಲ್ಲಿ ಪವನಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 6,864 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದರೆ, 2025–26ರಲ್ಲಿ ಇದು 10,670 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ (2024–25ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025–26ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ). </p>.<p><strong>ಆಧಾರ: ಪಿಟಿಐ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್,ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್, ಪಿಐಬಿ, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a 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