ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಮೇ 2026
ಆಳ–ಅಗಲ | ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಂಚಲನ
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಎಕ್ಸ್‌’ ಖಾತೆಗೆ ತಡೆ
ಬಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ.
Published 22 ಮೇ 2026, 0:15 IST
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ(ಸಿಜೆಪಿ) ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್‌, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖ್ಯಾತನಾಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ನಟರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ–ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ತಾರಕ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಜೆನ್‌ ಝೀಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಂದೋಲನವು ನೋಂದಾಯಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದೇ ಅಥವಾ ಆರಂಭವಾದಂತೆ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿಯೇ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದೇ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿಯ ’ಎಕ್ಸ್‌’ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ  ಪರ –ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
1.71 ಕೋಟಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್:
ಸಿಜೆಪಿ, ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುಣೆಯ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ಮೇ 16ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ. ಯಾವ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ, ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ದೀಪ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಂದನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1.71 ಕೋಟಿ (ಮೇ 21ಕ್ಕೆ) ದಾಟಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ( 89 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್‌ಗಳು) ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರು ಕಮಲವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಜಿರಲೆಯ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಗುರಿ:
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ– ಎರಡನ್ನೂ ವಿಡಂಬಿಸುವಂತೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮಾರಿಗಳು, ಸದಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅವೇ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ‍ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅರ್ಹತೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫೀ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೆಂಬಲ
ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಸಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್‌ ಕಶ್ಯಪ್‌, ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಕುನಾಲ್‌ ಕಾಮ್ರಾ, ನಟಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಲವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ, ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್‌, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಭೂಷಣ್‌, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ದೇಶ:
ಸೋಮಾರಿ, ಸದಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವವವರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿರಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವಿಡಂಬನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೆನ್ ಝೀ ಆಂದೋಲನ
ಸಿಜೆಪಿಯ ಆಶಯ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅದರ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ದಿಢೀರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹಿಂದೆ ‘ಜೆನ್ ಝೀ’ಗಳ ಮನೋಧರ್ಮ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಜೆನ್ ಝೀಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೆನ್ ಝೀಗಳ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದೇ ದೀಪ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಆಂದೋಲನ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಉಳಿಯದೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ದೀಪ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ‘ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಕನಿಷ್ಠ, ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಆದೀತು’ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಭರವಸೆ.
