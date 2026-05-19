ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ: ಎಬೋಲಾ, ಹಂಟಾ ವೈರಸ್‌ ತಂದ ಆತಂಕ

<p>ಕೋವಿಡ್–19ರ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಎಬೋಲಾ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಂಗೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿತರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಎಬೋಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದು ‘ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಂಟಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಬೋಲಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗೊ ಗಣರಾಜ್ಯ (ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೊ) ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ) ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಪಿಎಚ್ಇಐಸಿ) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p>. <p>ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (ಸಿಡಿಸಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಂಗೊದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 59 ವರ್ಷದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏ.24ರಂದು ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡಿತ್ತು. ಮೇ 5ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 50 ಮಂದಿ ಎಬೋಲಾದಿಂದ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ 91 ಮಂದಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, 350 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗೊದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>. <p>ಕಾಂಗೊದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಗಾಂಡಕ್ಕೂ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗೊದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಕಿನ್ಶಾಸಾ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಪಾಲಾದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಕಾಂಗೊಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿರುವಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗೊ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ</p>.<h2>ಏನಿದು ಎಬೋಲಾ?</h2>.<p>ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ, ಆರ್ಥೋಎಬೋಲಾವೈರಸಸ್ ಎನ್ನುವ ವೈರಸ್ ಸಮೂಹ. ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು (1976). ಎಬೋಲಾ ನದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಹರಡುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಎಬೋಲಾ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸೋಂಕು. 1976ರಿಂದ 40 ಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಬಾರಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು; 53 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢವಾಗಿ, 45 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.</p>.<h2>ಆತಂಕ ಏಕೆ?</h2>.<p>ಜೈರ್, ಸುಡಾನ್, ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ಅಪರೂಪದ ಆದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. 2007 ಮತ್ತು 2012ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಳಿಯಿಂದ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಹರಡಿತ್ತು. 2007ರಲ್ಲಿ 149 ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ 37 ಮಂದಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ 57 ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ 29 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಬಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ತಳಿಯಿಂದ ಹರಡುವ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಬೋಲಾಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಲಸಿಕೆಯು ಈ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ಹೇಳಿರುವುದು.</p>. <p>ಆರ್ಥಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗೊ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ–ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ಹಂಟಾ ವೈರಸ್ ಹರಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? </h2><h2></h2><p>ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಹಂಟಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಲಾಸಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ. </p><p>28 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಖಾಸಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗು ಎಂವಿ ಹೋಂಡಿಯಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಉಷುವಾಯದಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅವರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಟಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೃಢಪಡುವಾಗ ಮೇ 2 ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಮಂದಿಗೆ ಹಂಟಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅದರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><h2>ಏನಿದು ವೈರಸ್?</h2><p>ಇದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಏನಲ್ಲ. ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವೈರಸ್ಗಳ ಗುಂಪಿದು. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ (ಇಲಿಯ ಎಂಜಲು, ಮೂತ್ರ, ಮಲದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ) ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ, ಆ್ಯಂಡೀಸ್ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ರೂಪಾಂತರ ತಳಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಲಾಸಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. </p><h2>ಈಗೇಕೆ ಕಳವಳ?</h2><p>ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 28 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಸೇಂಟ್ ಹಲೇನಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 23 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಡಗಿನಿಂದ ಇಳಿದು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 2ರಂದು ವೈರಸ್ ಹರಡಿರುವುದು ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ ಮೇ 10,11ರಂದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೇನರಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ, ಅವರವರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>20 ಬ್ರಿಟಿಷರು, 18 ಅಮೆರಿಕನ್ನರು, ಸ್ಪೇನಿನ 14 ಜನ, ಕೆನಡಾದ ಆರು, ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ಅವರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡೀಸ್ ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎಪೂಯೆನ್ನಲ್ಲಿ 2018 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ 34 ಮಂದಿಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 11 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><h2>ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?</h2><p>ವೈರಸ್ನ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಎಚ್ಸಿಪಿಎಸ್) ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ<br>ಶೇ 50ರಷ್ಟಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಫೀವರ್ ವಿದ್ ರೀನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಎಚ್ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್) ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. </p><p>ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ನಡುವೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><div class="bigfact-title"><strong>ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಎಚ್ಸಿಪಿಎಸ್):</strong></div><div class="bigfact-description"><strong>ಸುಸ್ತು, ಜ್ವರ, ಬೆನ್ನು, ತೊಡೆ, ಪೃಷ್ಠದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಚಳಿ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</strong></div></div>. <p>ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಫೀವರ್ ವಿದ್ ರೀನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಆಗಬಹುದು.</p><p>ತೀವ್ರ ತಲೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಜ್ವರ/ತೀವ್ರ ಚಳಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾಗುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ ಬರುವುದು, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಕುಸಿತ, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ತ್ರಾವ, ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.</p>.<h2>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ?</h2><p>ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಆಪ್ರಿಕಾದ ಹೊರಗೂ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡುವಿಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ನಂತೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೂ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಂತಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಂಟಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದ ವಿಲಾಸಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರೆಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರು ಬಂದು, ಅವರು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. </p>.<h2>ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?</h2>.<ul><li><p>ಬಾವಲಿಯಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ </p></li><li><p>ಸೋಂಕಿತರ ವಾಂತಿ, ರಕ್ತ, ವೀರ್ಯದಂಥ ಸ್ರಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಜ್ವರ, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ</p></li><li><p>ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು</p></li><li><p> ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಸಂಭವ ಶೇ 50ರಷ್ಟು</p></li></ul>.<p><strong>ಆಧಾರ</strong>: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಎಎಫ್ಪಿ, ರಾಯಿಟರ್ಸ್, ಬಿಬಿಸಿ, ಸಿಡಿಸಿ.ಜಿಒವಿ, ಗಾರ್ಡಿಯನ್</p> 