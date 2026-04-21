ಆಳ ಅಗಲ| ಜಲಸಂಧಿ: ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೊಂಡಿ

<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ದಾರಿ. ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಈಗ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಭೂಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಜಲಸಂಧಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು. ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಜಲಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳೂ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲುವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಜಲಸಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>1. ಮಲಕ್ಕಾ</strong></p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸುಮಾತ್ರಾ ನಡುವೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸರಕು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಕುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸರಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಷಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವೂ ಇದುವೇ. ಅದು ಖರೀದಿಸುವ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ತೈಲ ಸಾಗುವುದು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. </p>.<p><strong>2. ಸಿಂಗಪುರ</strong> </p>.<p>ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವು ಜಾಗತಿಕ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಸರಕು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಕು (ಶೇ 80ರಷ್ಟು) ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಪ್ರತಿದಿನ 2,000ದಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. </p>.<p><strong>3. ಸಂಡಾ</strong> </p>.<p>ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಜಲಮಾರ್ಗ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಜಾವಾ ಸಮುದ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ಹಡಗುಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. </p>.<p><strong>4. ಪಾಕ್</strong> </p>.<p>ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ–ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಡುವಿನ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವುದು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ </p>.<p><strong>5. ಮೊಜಾಂಬಿಕ್</strong> </p>.<p>ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಯ ನಡುವೆ ಹಲವು ದ್ವೀಪಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸರಕುಗಳು ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. </p>.<p><strong>6. ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆ</strong></p>.<p>ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿರ್ಮಿತ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪನಾಮಾಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ‘ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1914ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಹಡಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಹಡಗುಗಳೇ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೈಕಿ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ ಇಂಧನವು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>7. ಬಾಸ್ಫೊರಸ್</strong></p>.<p>ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇದು. ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಮರಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಟರ್ಕಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪ್ರತಿ ದಿನ 30 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಸಾಗಣೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>8. ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ</strong></p>.<p>ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿರ್ಮಿತ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇದು, ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಯುರೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ; ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1869ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗೊಂದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳಷ್ಟು ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 56 ಹಡಗುಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p><strong>9. ಬಾಬ್ ಅಲ್ ಮಂಡೆಬ್</strong></p>.<p>ಯೆಮನ್ ಮತ್ತು ಜಿಬೂಟಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಆಡೆನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳಷ್ಟು ಇಂಧನ ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>10. ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್</strong> </p>.<p>ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜಲಸಂಧಿ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವೆ ಇದೆ. 13 ಕಿ.ಮೀನಷ್ಟು ಅಗಲದ ಈ ಜಲ ಮಾರ್ಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ, ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ.</p>.<p><strong>11. ಬೇರಿಂಗ್</strong> </p>.<p>ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇದು. ಹಿಮ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಇದು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಆಲಾಸ್ಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಇದೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕೊಂಡಿಯೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>12. ಮೆಜಾಲ್ಲೆನ್</strong> </p>.<p>ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಜಲ ಮಾರ್ಗವು ಚಿಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೇ ದೇಶದ ಭೂಭಾಗದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಕು ತುಂಬಿದ 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. </p>.<p><strong>13. ಡ್ಯಾನಿಶ್</strong> </p>.<p>ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಯುರೋಪಿನ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಟೊದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ.