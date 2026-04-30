ಗುರುವಾರ, 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಆಳ–ಅಗಲ | ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ,‘ಅಪರಾಧ’ವೇ?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 20:30 IST
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗ್ರೇಟ್‌ ನಿಕೋಬಾರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್‌ –ನಿಕೋಬಾರ್‌ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ₹81 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ‘ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ’ ಎಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲದೆ, ‘ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಸಗುವ ಅಪರಾಧ’ ಎಂದೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯು ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದ ಅಪರೂಪದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ.
